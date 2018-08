Gerardo Greco è il nuovo direttore del Tg4, "primo passo della nuova Retequattro"

Da venerdì 10 agosto Gerardo Greco sarà il nuovo direttore responsabile del Tg4. Nato a Roma nel 1966, laureato in Scienze Politiche, ha svolto in Rai gran parte della sua brillante esperienza professionale. Corrispondente dagli Stati Uniti da New York per il Tg2 e il Tg1 (2001-2013), successivamente conduttore di "Uno Mattina Estate" e dal 2013 al 2017 di "Agorà" su Rai3, è stato anche direttore del Giornale Radio Rai e di Radio1.