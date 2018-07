"Martedì verrò ricoverata in day hospital per iniziare la mia prima terapia!". Georgette Polizzi aggiorna i suoi fan sulle cure che sta per intraprendere per combattere la sclerosi multipla. L'ex protagonista di "Temptation Island", che ha scoperto la malattia pochi mesi fa, si sottoporrà ad un un nuovo farmaco, progettato per agire contro le cellule immunitarie che determinano la disabilità, ma che ha purtroppo anche effetti collaterali.

Georgette ne è al corrente, come scrive nel lungo post, ha paura ma non si tira indietro: "Ho voluto affidarmi in toto alla medicina perché credo che farà passi da gigante!".



Sono passati solo alcuni mesi da quando l'ex concorrente di "Temptation Island" ha postato le prime foto su suo profilo Instagram, comunicando di aver scoperto la malattia e si è mostrata su una sedia a rotelle prima, e poi con le stampelle.

Gli scatti recenti mostrano adesso una Georgette, che cammina, lavora e va in barca, piena di vita e sorridente, sempre accompagnata dal suo fidanzato Davide Tresse, (che di recente le ha chiesto di sposarlo, ndr), una ragazza che sta lottando per combattere un nemico insidioso e terribile come la sclerosi multipla.

La sua voglia di vivere è stata tale da permetterle di fare davvero passi da gigante e adesso eccola in piedi, decisa a non mollare e a non tirarsi indietro.