George Clooney re di "Downton Abbey"

Dopo Shirley MacLaine e la partecipazione di Paul Giamatti tocca a George Clooney, in occasione dello speciale natalizio in onda in Gran Bretagna il prossimo 25 dicembre, arricchire il cast della pluripremiata serie inglese "Downton Abbey". L'attore è comparso sul Web con uno scatto sul set. La serie torna dall'11 dicembre su Retequattro con alcune novità tra cui due pretendenti per Lady Mary.

La quarta stagione, inedita per l’Italia, della serie ideata dal Premio Oscar Julian Fellowes, con i nuovi episodi entra negli Anni 20: la Guerra è finita e arrivano il jazz, le auto per tutti e il cinema sonoro. Ad Highclere Castle giungeranno anche altri personaggi: dal jazzista di colore Jack Ross (Gary Carr) a due pretendenti (Tom Cullen/Lord Gillingham e Julian Ovenden/Charles Blake) per Lady Mary (Michelle Dockery).