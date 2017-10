Genova, consegnati i diplomi ai piccoli giornalisti del Tg ragazzi di Tgcom24

Piccoli giornalisti crescono. Dopo un anno di notizie, 52 puntate e oltre 150 interviste e servizi realizzati, è tempo dei diplomi per i protagonisti del Tg ragazzi di Tgcom24, in onda ogni domenica alle 16.45, sul canale allnews di Mediaset. I 30 partecipanti al corso di formazione sono stati premiati nella città dei bambini di Genova, da dove va in onda il tg. Ad applaudire il loro successo, oltre al direttore Paolo Liguori, il governatore della regione Liguria Giovanni Toti ed il sindaco di Genova Marco Bucci. Ad maiora ragazzi!