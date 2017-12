Genitori a 55 anni, mostrano il loro bimbo a Pomeriggio 5

Marina e Rino sono diventati genitori a 55 anni dopo aver perso il figlio 16enne lo scorso anno, morto durante un’immersione al largo di Pesaro. I due neo-genitori intervengono in diretta a Pomeriggio Cinque assieme al piccolo Brando Michael: "Il secondo nome, Michael, è in onore del vigile del fuoco che per due ore ha provato a rianimare nostro figlio". Maurizio, questo il nome del figlio scomparso, era stato tradito dal cuore, affetto da miocardiopatia ipertrofica, una malattia che non sapeva nemmeno di avere. Con il bimbo in braccio la donna racconta l’emozione di essere di nuovo madre: "È una gioia immensa che non si può spiegare perché quando ti muore un figlio smetti di vivere come mamma e come essere umano, tutto quello che è importante non ha più senso. Sopravvivi alla ricerca di trovare un motivo per andare avanti e questo frugoletto è il nostro motivo".