Gemma e Vincenzo improvvisano un ballo alla "Titanic"

Nella puntata di "Uomini e Donne Over" in onda venerdì 29 settembre è andato in scena un momento davvero molto particolare per Gemma e Vincenzo, chiamati da Tina Cipollari a ballare insieme sulle note di "My heart will go on", la celebre colonna sonora del film "Titanic". Uno spettacolo al limite dell'ironico per i due protagonisti del salotto di Maria De Filippi, che dopo alcuni tentativi bocciati da Tina sono riusciti a mettere in piedi una coreografia che ha riscosso grande successo tra il pubblico in studio.