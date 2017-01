Geena Davis sarà protagonista della serie tv tratta da "L'esorcista"

Geena Davis sarà tra i protagonisti del remake per la televisione de "L'esorcista", ispirato dal romanzo di William Peter Blatty da cui è stato tratto l'omonimo horror cult di William Friedkin. L'attrice vincitrice dell'Oscar per "Turista per caso", apprezzata dal pubblico del piccolo schermo per i suoi trascorsi in "Una donna alla Casa Bianca" e "Grey's Anatomy", avrà il ruolo della madre di una ragazza posseduta dal demonio.