Gb, reality non va in onda da 8 mesi ma i concorrenti non lo sanno

Highlands

Cosa non si fa per rilanciare un programma morto? Il reality show britannico "Eden" non ha "chiuso", come sostengono altri giornali, ma ha smesso di mandare in onda le puntate dei 23 (in origine) concorrenti relegati nelle Highlands della Scozia occidentale. Puntate che, come riporta il quotidiano britannico Independent, Channel 4 trasmetterà alla fine di quest'anno partendo proprio da lì dove si sono interrotte. Infatti il reality, al quarto episodio, ha interrotto la trasmissione (a insaputa dei partecipanti) ma non le riprese che sono continuate per otto mesi.