Game of Thrones, la serie tv continuerà almeno fino all'ottava stagione

" Game of Thrones " continuerà almeno fino all'ottava stagione, nonostante gli sceneggiatori David Benioff e Dan Weiss avessero sempre dichiarato di non volere andare oltre la settima. Ad annunciarlo è Michael Lombardo, presidente della HBO, il network che produce la serie fantasy. Intervenendo a un incontro con la Television Critics Association, Lombardo non ha escluso che si possa realizzare un prequel.

"Penso che fermarsi dopo sette stagioni non sia mai stato il punto della discussione. La questione è quanto possiamo andare oltre la settima stagione", ha detto Lombardo, specificando che in questo momento la produzione è concentrata sulla sesta, ancora in lavorazione.



L'intento del canale televisivo è quello di sfruttare quanto più possibile il marchio, finora vincente, di Game of Thrones, per questo i vertici di HBO sono intenzionati a lasciare carta bianca ai due autori: "Saremo aperti a tutti ciò che Benioff e Weiss vogliano fare, ci sono un sacco di racconti in quel mondo", ha spiegato Lombardo, lasciando intendere che possa essere sfruttata la possibilità di adattare al piccolo schermo le tre novelle de Il cavaliere dei sette Regni di George Martin, ambientate 90 anni prima delle vicende raccontate ne Il trono di spade. Al momento sono solo ipotesi, ma i fan della serie tv possono stare tranquilli: almeno altre due stagioni ci saranno.