Gabriella Pession: "Prima di mio marito sono stata 12 anni in analisi"

Suo marito, l'attore irlandese Richard Flood, lo ha scelto perché "non è narciso". Parola di Gabriella Pession. L'attrice famosa per le numerose fiction tv è la protagonista della copertina del settimanale "F" a cui confessa: "Io e mio marito siamo diversissimi: io sono passionale, lui è riflessivo. Venivo da esperienze difficili, ma mi sono fatta anche 12 anni di analisi. Richard è timido, non vuole apparire".