Gabriella Pession, mamma innamorata

A luglio è diventata mamma, ma la bella Gabriella Pession è già tornata in formissima. Eccola per le vie di Roma con il compagno Richard Flood . L'attrice ha conosciuto il collega durante le riprese della serie tv " Crossing Lines ". Sono rare le foto che li ritraggono insieme perché la coppia è riservatissima. Tanto che non si conosce neppure il nome del figlio.

"E' la prima volta da quando sono nata che sono davvero felice - ha raccontato in una intervista l'attrice - Ho sempre pensato che il padre dei miei figli non sarebbe stato italiano. Richard crede nella famiglia. Una cosa che per me, figlia di divorziati, è fondamentale. Ci piace l'idea di avere una famiglia numerosa. Vorrei duecento bambini...".