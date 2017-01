Gabriele Greco, ecco il mio album di nozze con Alessandra

"Un momento magico... Sono un attore e non pensavo che sarei stato così emozionato", così Gabriele Greco racconta a Diva Donna il giorno più bello e importante della sua vita, le nozze con la fidanzata Alessandra. Una cerimonia bellissima che si è svolta in una incantevole location nel Salento e di cui il settimanale pubblica alcune foto in esclusiva.