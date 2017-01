8 ottobre 2014 Gabriel Garko assediato dalle fan Ospitata in discoteca per il sex symbol della tv che coccola le ammiratrici con selfie e baci Tweet google 0 Invia ad un amico

12:35 - Selfie, autografi, baci alle fan. Gabriel Garko è stato protagonista per una notte in discoteca, alle "Rotonde di Garlasco". Il sex symbol della tv, come documenta il settimanale "Chi", è stato preso d'assalto dalle ammiratrici che si sono messe pazientemente in fila per salutarlo e abbracciarlo anche solo per pochi secondi. Per l'attore è una sorta di ritorno alle origini, a quando le serate nei locali erano di moda.

Gabriel, che a luglio ha festeggiato i suoi primi 40 anni, recentemente ha raccontato di aver fatto 280 denunce per furto d'identità su Facebook. Intanto è tornato di nuovo sul set. Sta infatti girando la terza stagione de "Il peccato e la vergogna", la fortunata fiction Mediaset che lo vede di nuovo al fianco di Manuela Arcuri.