Federica Panicucci si scusa con Francesco Vecchi in diretta a Mattino Cinque per quanto detto in un fuorionda trasmesso da Striscia la Notizia in cui si poteva ascoltare una Panicucci inviperita con il collega: la colpa di Vecchi sarebbe stata quella di essersi dilungato dopo un servizio su Giorgia Meloni contestata a Livorno, sforando il suo spazio e riducendo di fatto il tempo concesso alla conduttrice. "Ci tenevo a scusarmi, perdonami Vecchi - ha detto la Panicucci - non ti ho risparmiato nulla. Ero molto arrabbiata, ti chiedo scusa. Sono umana, mi arrabbio ed è successo". "Quando si sbaglia bisogna ammetterlo", ha poi sottolineato la conduttrice chiedendo a Vecchi di accettare le sue scuse. "Accetto senz’altro le scuse - ha risposto Vecchi - ma sarei falso a dire che non ci sono rimasto male. Però per quanto mi riguarda - stringendo la mano alla Panicucci - ci siamo chiariti e caso chiuso".