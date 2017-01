Friends, Jane Krakowski: "Feci un provino per interpretare Rachel"

Jane Krakowski non è l'unica attrice ad aver conteso il ruolo di Rachel a Jennifer Aniston. Con lei sono state esaminate anche Tea Leoni e Elizabeth Berkley, prima che la produzione optasse per l'attrice di origine greca, che nel 1994, quando la sitcom poi diventata cult iniziò, aveva solo 25 anni e pochi ruoli minori alle spalle.



L'interpretazione in "Friends" ha regalato alla Aniston un Premio Emmy, nel 2002, un Golden Globe, nel 2003, e un Screen Actors Guild Award, nel 1996. La Krakowski ha però poco da rammaricarsi per non aver ottenuto la parte: nel 1997 fu scritturata per il ruolo di Elaine Vassal in "Ally McBeal", un personaggio che le ha regalato popolarità e una nomination al Golden Globe come miglior attrice non protagonista.



Dalla serie tv con Calista Flockhart, la carriera della Krakowski, 47 anni, ha preso il volo con numerose apparizioni in film e serie televisive, i ruoli stabili in "30 Rock" e "Unbreakable Kimmy Schmidt" e il Tony Award conquistato per la sua interpretazione nel musical "Nine".