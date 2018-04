Freddy: “Sono costretto a dormire nella mia officina per paura dei furti”

“Sono 4 anni che vivo e dormo dentro la mia officina per tutelare tutto quello che mi sono costruito fino ad oggi”. Così a Mattino Cinque Freddy Pacini, meccanico 57enne, racconta esasperato dei furti subiti e delle sue condizioni di vita: 38 furti, solo quelli denunciati. L’uomo ha deciso di dormire nella propria attività, arredando una stanza con un letto, un cucinino, una tv e una panca per gli attrezzi. ”Ormai sono abituato a dormire vestito perché non posso perdere tempo a cambiarmi se dovesse succedere qualcosa”.



L’officina, ubicata, vicino l’autostrada a Monte San Sabino è il paradiso per i ladri: una zona isolata dove le merci possono sparire in pochissimo tempo. “Non faccio le vacanze, non posso permettermi di andare via nemmeno per un momento”. "Più che un’attività questo è ormai un fortino senza cemento armato", sottolinea esasperato l'uomo.