Frank Matano e Saint Motel a "Colorado"

11:33 - Grandi ospiti per la terza puntata di "Colorado". Venerdì 6 marzo in prima serata su Italia Uno nel programma condotto da Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo arrivano Frank Matano, superstar del web e volto tv e cinematografico e i Saint Motel, gruppo statunitense e disco di platino con il singolo cult “My Type”, che approdano con il nuovo singolo “Cold cold man”. E poi, in collegamento, un saluto particolare dal "vero" Fedez...

Sul palco i più amati: Pintus e Pucci, quest’ultimo alle prese con la paternità e le difficoltà quotidiane; Pino e gli Anticorpi che ci riportano al mito di Moby Dick; Scintilla (Gianluca Fubelli) nei panni di un esilarante ninja bianco e i PanPers alle prese con macchine e motori.



E ancora, Paolo Casiraghi nelle vesti di un “perfido” Joker; il comico napoletano Peppe Iodice che porta a “Colorado” il suo personaggio Giuseppe Birillo; Rita Pelusio nei panni inediti di una futura mamma in attesa di un maschietto con voglie di playstation, che educa preventivamente contro le tipiche abitudini del sesso “forte”.



E ad arricchire e ritmare le esibizioni sul palco, il corpo di ballo di “Colorado”, composto da: Nara Byambasuren, Romina Carancini, Vera Santagata, Francesca Speranza, Veronica Urbani. Insieme a loro, il ballerino Leonardo Bizzarri.