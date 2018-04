Franco Terlizzi: "Sull'Isola sono dimagrito 30 kg e ho avuto un crollo fisico e mentale"

"Quando mi hanno pesato prima di partire per l'Honduras il medico mi ha detto che la bilancia segnava 135 chili. Adesso ne peso 105 esatti. Mangiavo meno di tutti gli altri, forse è stato anche il mio bisogno di dimostrare che vengo dalla strada e quindi posso rinunciare a tutto" ha ammesso.



"In questo programma le privazioni sono tante e può crollare anche una roccia come me" ha proseguito Terlizzi.



Poi Franco, svela su chi punta per la vittoria finale del reality: "Tifo per Nino Formicola, una persona autentica e sincera e anche per Alessia Mancini, perché è stata coerente dall'inizio alla fine. Jonathan e Bianca invece sono le persone più false che abbia incontrato in vita mia. Jonathan il giorno prima delle nomination veniva da me e mi diceva che avevo lo sguardo dolce, gli occhi pieni di umanità. Poi, quando l'ho nominato mi ha detto che non sono un uomo".