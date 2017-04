FrancescoDe Gregori stupisce il pubblico di Amici: ecco Rimmel live!

Ha illuminato anche gli occhi di Ambra Angiolini, estasiata nel momento in cui ha pronunciato le prime parole della splendida "Rimmel": Francesco De Gregori one man show ad Amici, nel terzo appuntamento serale di Maria De Filippi del sabato. Il cantautore, apparso in ottima forma e a suo agio con un look sportivo (occhiali scuri e berretto in testa), è venuto accompagnato dalla sua band, guidata dal bassista Guido Guglielminetti ed ha anche duettato con Mike e Riccardo, sulle note di "Questi posti davanti al mare", meravigliosa canzone del 1988 di Ivano Fossati. "Mi sono voluta fare un regalo e fare a voi un regalo", ha detto la De Filippi annunciando, entusiasta, l'ingresso del cantautore in studio