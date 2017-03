Francesco Totti ospite di Maurizio Costanzo: "Stiamo pensando al quarto figlio"

Giovedì 23 marzo si chiude il secondo ciclo del talk "L'Intervista" : Maurizio Costanzo ospita in studio il capitano della Roma Francesco Totti . Il bomber del calcio italiano ripercorre la sua carriera confidandosi: "Il mio rimpianto più grande? Non aver vinto la Champions con la Roma". Durante l'intervista parla anche della sua vita privata: "Con Ilary stiamo pensando al quarto figlio, ce lo ha chiesto Cristian, vuole un altro maschio".

A proposito del suo futuro professionale Totti dichiara: “Tra un anno? potrei essere nella dirigenza della Roma, ancora sui campi a giocare, oppure potrei decidere di fare il procuratore e cercare nuovi campioni, un po' di esperienza nel calcio ce l’ho". Sulla sua squadra dice: "Terrei Spalletti allenatore, è il futuro della Roma; Il mio goal del cuore? Quello che ha fatto vincere alla Roma lo scudetto".



Il calciatore si confessa anche sulla sua vita privata, aprendosi a confessioni sulla felice relazione con Ilary Blasi: "Un programma in tv con lei? Ce lo hanno proposto tante volte, ma se per lei è il suo pane per me sarebbe una cosa nuova”.