Francesco Renga new entry ad "Amici 14"

La quattordicesima edizione di "Amici" si rinnova. E' stato ufficializzato l'ingresso di Francesco Sarcina, ex leader della band Le Vibrazioni, nel cast. Ma c'è un'altra new entry ed è Francesco Renga che è già stato ospite del serale. A rivelarlo è Tv Sorrisi e Canzoni. Per ora non si sa quale sarà il suo ruolo all'interno della scuola più famosa d'Italia. Solo una certezza: "Amici 14" partirà sabato pomeriggio 22 novembre sempre su Canale 5.