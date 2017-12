Francesco Monte si rimette in forma con la tisanoreica

"Sto prendendo una serie di prodotti che lui mi ha consigliato per rilassare sia il corpo che la mente. Perché quando non sei rilassato spiritualmente ne risente anche il tuo fisico" ha continuato l'ex tronista, che è pronto a recuperare i chili persi e rimettersi in pista.



E in pista scenderà anche l'amico e inventore della "Italiano Diet" (così è conosciuta la dieta Tisanoreica negli Stati Uniti). Il 13 dicembre Mech sarà infatti a Brooklyn, New York, per promuovere un grande party in occasione del 40° anniversario de "La Febbre del Sabato sera". L'evento avrà luogo proprio nella location che tanti anni fa ha fatto da teatro al film.



L’imprenditore vicentino, nutrizionista di molte star americane, ha coinvolto band internazionali tra cui i The Trammps, i Village People, Carol Douglas e DJ Monty. Gli artisti hanno confermato la loro presenza alla festa che si preannuncia essere la più mediatica del 2017 nella Grande Mela. Saranno presenti anche attrici protagoniste del film come Karen Lynn Gorney, co- protagonista del film con Travolta, Lisa Peluso e Denny Dillion.