Francesco Monte dopo la rottura con Cecilia: "Mi sono sentito un pezzo di carne vuoto"

"Mi sono rivisto, sembravo senza reazione. Poi ho fatto un’analisi di me stesso, mi sono sentito un pezzo di carne vuoto". Francesco Monte rompe il silenzio dopo la fine della relazione con Cecilia Rodriguez avvenuta in diretta tv nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’ex tronista parla in esclusiva a Domenica Live, dove a Barbara D'Urso parla delle sue emozioni dopo il confronto con l’ormai ex fidanzata e la sua nuova fiamma Ignazio Moser: "Sono relativamente tranquillo, ciò che mi crea più sofferenza è vedere una persona che non è quella che conosco, in una situazione del genere una persona fragile come lei viene sopraffatta".



Monte non è convinto che quello nato nella casa sia vero amore: "Sinceramente credo che si sia innamorata della situazione. Fuori è un altro discorso". Provato ma sempre composto l'ex tronista aggiunge: "Se fosse nato un sentimento vero tra di loro per me sarebbe un sollievo, sarebbe una giustificazione plausibile a quello che è successo". Un comportamento da signore apprezzato dal popolo della rete e sottolineato anche dalla conduttrice: "Nonostante il tuo dolore ammiro che tu non abbia detto una parola di rabbia nei confronti di Cecilia". Una sofferenza che non ha però cancellato il suo amore. "La ami ancora?", chiede la D'Urso". "Certo che si. Non cancello il sentimento da una settimana all'altra, provo a soffocarlo ma mi manca il suo amore".