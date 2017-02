Francesco Gabbani: "Siamo tutti delle scimmie con dei vestiti"

Dopo la vittoria ti sei inginocchiato davanti alla Mannoia...

E' stato un gesto doveroso e spontaneo. La mia vera vittoria è stata quella di poter condividere il palco con artisti come Fiorella.



L'anno scorso hai vinto nella categoria nuove proposte, quest'anno tra i big, te lo aspettavi?

No, giuro. Ci speravo, certo, in un angolino del mio cuore. Tocco il premio e sono ancora incredulo... per me è stato un anno importante, di grandi soddisfazioni, ora spero di riuscire a gestire dal punto di vista emotivo tutto... spero solo di continuare a fare musica ed esprimere il mio punto di vista con semplicità e spontaneità.



A chi lo dedichi?

A tutte le persone che mi permettono di fare l'artista. E nella dimensione più intima ai miei amici e la mia famiglia.



Il momento più emozionante di questo Festival?

Quando sul palco ho ricevuto il premio.



Ma di cosa parla "Occidentali's Karma"?

E' un insieme di figure che hanno la finzione di provocazione che spero possa anche nel mio piccolo fare riflettere. La cavia della mia critica sono io. E poi si estende a tutti gli occidentali. La canzone prende in giro il nostro tentativo di avvicinarci alle culture orientali nella ricerca della serenità interiore e alla fine ci troviamo ad occidentalizzarle. E le votiamo all'apparenza, consumismo e moda.



La tua posizione qual è?

Ho deciso di documentarmi su quello che succede dall'altra parte del pianeta e ho capito che è difficile praticare in maniera genuina come fanno in Oriente qualsiasi tipo di disciplina. Tutte le mie citazioni, come ad esempio Eraclito, hanno l'obiettivo di provocare.



Perché hai portato la scimmia sul palco?

Ho giocato sul fatto che dietro al nostro modo di essere intellettuali in realtà siamo tutti delle scimmie con dei vestiti. Mi sono divertito con il balletto. L'ispirazione mi è venuta con "Salirò" di Daniele Silvestri, non ho temuto l'accostamento perché è un altro tipo di citazione.



Sei pronto per l'Eurovision?

Sì, l'unico problema è che devo ripassare l'inglese (ride, ndr).