L'inviato di "Striscia la notizia", Valerio Staffelli, ha consegnato un "Tapiro d’oro" a Francesco Gabbani per essersi piazzato solo sesto all’Eurovision Song Contest. Così il cantante: "Ho perso perché volevo ricevere il vostro premio e perché sono un sostenitore del ribaltamento delle aspettative. A Sanremo non ero dato come vincente e la situazione si è ribaltata. Quando sono partito per Kiev, invece, ero dato per super favorito e ho detto 'Vabbè ragazzi, ci andiamo a fare una cantata in Ucraina…' e poi è andata così". Staffelli ha poi chiesto al cantante se fosse davvero ubriaco sul palco della kermesse, come ha scritto il profilo Twitter inglese di BBC Eurovision e Gabbani ha dichiarato: «No assolutamente, forse lo era un po’ la scimmia perché è incontrollabile, è difficile gestirla». I due sono stati raggiunti anche da Luciana Littizzetto che ha detto: «È stato bravissimo, io l’ho seguito tutta la sera, ho fatto il tifo ed è andata bene così. L’avevo capito già al primo Sanremo Giovani che lui sarebbe stato un figo».