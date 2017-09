Francesco e Selvaggia, la coppia alla resa dei conti in tv

Nello studio di "Uomini e Donne" Francesco e Selvaggia , la discussa coppia di " Temptation Island ", si affrontano a muso duro. Solo qualche mese fa erano pronti ad andare all'altare, ma poi tra gelosie e polemiche social le cose sono precipitate. La ragazza ha affrontato agguerrita il suo ex, chiarendo i motivi della rottura: "Lui non mi dirà mai la verità, per questo ho rinunciato. Ti ho mollato perché sei uno str***".

Per Francesco, invece, il problema principale resta la gelosia: "Puoi far sparire gli agenti esterni, ma devi anche combatterla dentro di te. Mettiamo che il tradimento ci sia stato, se decidi di voltare pagina lo fai. Non puoi passare tre anni a massacrare una persona. Mica te l'ha detto il dottore di restare con me".



"Io ci ho provato, ma tu mi hai mai dato una mano per cambiare pagina? Pensavi che tornando insieme tutto sarebbe andato a posto da solo. Adesso senza di lui sto bene". Sarà la fine dei Lenticchi o solo un altro capitolo del loro tira e molla?