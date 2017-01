Francesco Arca protagonista di "Sacrificio d'amore": "Nella vita ragiono con il cuore"

Francesco Arca sarà il protagonista di "Sacrificio d'amore" , la nuova fiction in costume di Canale 5 prodotta da Endemol. Interpreterà Brando, un giovane cavatore pronto a battersi per i diritti dei lavoratori e per la donna che ama, l'infermiera volontaria Silvia ( Francesca Valtorta ). "Ho sempre difeso i più deboli. Amo le persone che mandano avanti il cuore e poi la testa: è un grande punto in comune che ho con Brando", ha dichiarato l'attore.

La fiction prodotta da Endemol, che parte dal 1913 e arriva fino alla prima Guerra Mondiale, andrà in onda, per ben 22 puntate, su Canale 5 nei primi mesi del 2017. La serie prende il via da un periodo socialmente importante per quanto riguarda le lotte sociali: proprio nel 1912, infatti, venne introdotto il suffragio universale maschile. Brando è un lizzatore, un cavatore di marmo, uno dei lavori più pericolosi al mondo. Francesco Arca ammette di sentirti come simile al personaggio di Brando: "Per molte cose, anche perché ha un percorso bellissimo e variopinto in questo racconto. La sua personalità è sfaccettata e piena di 'tasti', come un pianoforte: qualcuno viene 'suonato' meno, ma alla fine ogni aspetto è in totale sintonia. Se dovessi definirlo con un solo aggettivo, direi 'completo'".