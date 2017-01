Francesco Arca: "Pequenos Gigantes mi rende un bravo papà"

Dalla tv è partito con " Uomini e Donne " e ora che Francesco Arca è uno degli attori più apprezzati è tornato sul piccolo schermo. A " Pequenos Gigantes ", il programma presentato da Belen in onda al venerdì in prima serata su Canale 5 , veste per la prima volta i panni del giudice e a " Tv Sorrisi e Canzoni " racconta l'esperienza: "Questo show mi rende un bravo papà ". Intanto sta terminando le riprese de " Il bello delle donne "...

Da pochi mesi infatti Francesco è diventato papà: Maria Sole è nata dalla relazione con Irene Capuano. "Realizzarmi con i bambini non può che farmi bene - racconta - passo tante ore in studio con loro, vedo come si comportano e prendo degli insegnamenti per fare il papà... Fa effetto vedere i bambini dai 4 ai 12 anni così preparati. Si esibiscono e poi vengono davanti a noi a farsi giudicare come se nulla fosse".

Arca spiega che non è facile giudicare un bambino: "Né io né i miei colleghi giudici (Megan Montaner e Claudio Amendola, ndr) siamo ballerini o cantanti. Il nostro non è un giudizio tecnico ma emotivo. E consideriamo il percorso fatto puntata dopo puntata". Se la figlia Maria Sole volesse partecipare allo show tra qualche anno, Francesco sarebbe felice: "Dare la possibilità a un bambino di esprimersi è fondamentale".



Intanto si avvicina la semifinale (in onda venerdì 4 marzo su Canale 5) per i piccoli talenti e sono rimaste quattro squadre in gioco, capitanate da Stefano De Martino, Rudy Zerbi, Kledi Kadiu e Attilio Fontana. A decidere quale team dovrà lasciare la gara i tre giudici: Claudio Amendola, Megan Montaner e Francesco Arca.