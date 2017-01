Francesca: "Troppe somiglianze, sono la figlia segreta di Liza Minnelli"

E' sicura di essere la figlia di Liza Minnelli e Francesca Tartaglia ha voluto raccontare la sua storia a Barbara d'Urso nel programma pomeridiano di Canale 5 " Pomeriggio Cinque ". "Sono stata adottata a pochi mesi, e non ho prove sicure ma guardando le foto dell'attrice e di sua madre Judy Garland , son sicura di essere sua figlia", ha spiegato la 34enne che vive ad Ardea, vicino Roma.

"Credo che abbia partorito in Calabria o in Puglia - ha proseguito Francesca - magari ha avuto una relazione...". Francesca parla di una somiglianza "evidente" e ipotizza che forse i bambini che Liza ha perso, almeno ufficialmente, sarebbero una sorta di copertura per coprire la gravidanza arrivata fino al parto.

Insinua anche che il nome, "Antonia Francesca", richiami a quello vero di Judy Garland, Frances e Anthony, e al nome di battesimo di Vincente Minnelli, padre di Liza. A unire la ragazza e la diva ci sarebbe anche la anemia microcitemica e la parodontite, che sono problemi medici di cui soffre anche la Minnelli. La Tartaglia ha inviato una lettera a Liza prima di Natale dove chiede di incontrarla. Ma assicura: "Non voglio né fama né soldi".