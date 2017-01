Francesca Rocco e Giovanni Masiero: "Aspettiamo un bambino"

"Questo figlio è il nostro regalo per il 2017, anzi il regalo per la vita - racconta la Rocco - in cuor mio spero sia una femminuccia, ma lo scopriremo quando diventerò mamma in primavera. Se sarà maschio lo chiameremo come uno dei nostri nonni. Se sarà femmina magari Alessia, come la nostra madrina Marcuzzi. Ma l'importante è che sia in salute".

Francesca ricorda il momento in cui ha detto Giovanni di essere incinta: "Eravamo stralunati ma felici, è stato un momento bellissimo, difficile da descrivere. E da quale momento abbiamo cominciato a pensare come sarebbe cambiata la nostra vita".