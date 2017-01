Francesca Rocco, dal Gf al cinema: "Che emozione la mia prima volta da attrice"

E' una grande sogno che si realizza. Francesca ( Chicca) Rocco racconta a Tgcom24 la sua prima volta su un set cinematografico. L'ex concorrente del " Grande Fratello 13 ", che nella Casa ha anche trovato l'amore ( Giovanni Masiero ) è infatti tra i protagonisti del nuovo film, " Il Mondo di mezzo ", di Massimo Scaglione . "Quando il regista me lo ha proposto quasi non ci credevo, ero emozionatissima e avevo un po' di sano timore reverenziale", ci racconta.

"Per me è la prima esperienza attoriale - prosegue - ho frequentato una scuola di recitazione, ma è sempre diverso trovarsi di fronte alla macchina da presa nel fatidico momento del ciak, con tempi e battute da rispettare... sto imparando davvero tanto e sto facendo tesoro di questa grande occasione che mi è stata offerta". Francesca è molto felice anche perché sul set c'è anche Giovanni: "E' molto bello averlo al mio fianco sia come compagno sia come parte integrante del film".



Scaglione, già David di Donatello, sta girando a Cosenza per poi proseguire a Roma. Nel cast anche Massimo Bonetti, Tony Sperandeo, Matteo Branciamore, Nathalie Caldonazzo, Laura Lena Forgia e il giovane Francesco Bomenuto, considerato il nuovo sex symbol del piccolo e grande schermo. La trama è una storia densa di passione e d'amore e il film si avvale di una ricostruzione pervasa dagli umori di fine secolo che utilizza criticamente anche la cronaca, narrando un ritratto insolito e ardito della storiografia a cavallo tra il 1900 e il 2000. L'uscita nelle sale è prevista per la primavera del 2016.