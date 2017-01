Francesca Michielin a "Fronte del palco" prima di volare all'Eurovision

Francesca Michielin sarà la protagonista del nuovo appuntamento con la musica live di "Fronte del Palco" , giovedì 28 aprile in seconda serat, su Italia 1. Nell'auditorium di Radio Italia, Simone Annicchiarico intervisterà la giovane cantautrice che ripercorrerà la sua carriera, racconterà segreti legati ai suoi lavori passati, parlerà di progetti futuri, e si esibirà dal vivo proponendo i suoi successi. Prima di volare a Stoccolma per l' Eurovision .

In scaletta sia hit del passato che brani recenti: "Intro", "Battito di ciglia", "Amazing", "Tutto questo vento", "Distratto", "Gioco di bimba", "Lontano", "Sola", "Il mio canto libero", "L’amore esiste", "(Tanto) 3", "Tutto è magnifico", "Nessun grado di separazione" e "Whole lotta love". Lo speaker Mirko Mengozzi, in diretta dalla postazione radiofonica, rivolgerà alla rappresentante italiana dell'Eurovision Song Contest 2016 le domande degli ascoltatori.