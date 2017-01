Francesca Giaccari, l'ex del Grande Fratello 11 star in Australia

"Sono partita per l'Australia - ha raccontato - per rinascere come donna e allontanarmi da una storia d'amore finita che mi stava distruggendo. Senza soldi, con indosso un paio di jeans, le mie Superga e la mia chitarra. Per guadagnare qualche soldo e pagarmi i vitto ho fatto persino la contadina alzandomi all'alba per lavorare nei campi".



"Ho anche suonato agli angoli della strada le canzoni tipiche della tradizione salentina - ha continuato - Mai non mi sono mai arresa perchè la forza di volercela fare era superiore a tutto e così è stato grazie ad un incontro che mi ha cambiato la vita".



L'incontro è quello con Billy Lofton, nipote di Aretha Franklin, con il quale Francesca ha scritto "Don't you wait fore me" ai primi posti delle classifiche di ReverbNation. Francesca, che ora è in Italia, tornerà presto dall'altra parte del mondo, anche se assicura che "il Salento resterà sempre la mia terra. E' il luogo dove voglio continuare a vivere, Salento per tutta la vita".