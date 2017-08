Francesca e Giovanni, ecco Ginevra: "Una gioia immensa... ma mille paure"

"Mettere al mondo un figlio oltre ad essere una delle grandi responsabilità della vita è un processo fisico molto doloroso", spiega Francesca, che ricorda come, ancora oggi, nonostante i grandi passi della medicina, il parto porti sofferenza, poi però "arriva la consapevolezza delle bellezza". E di questa bellezza, dell'amore sconfinato e folle per la piccola Ginevra, l'ex gieffina racconta, mentre confessa paure e insicurezze, che appartengono ad ogni mamma: "Ne sarò capace? E se piange? Quando arriva la notte ti capita di non dormire. Si chiama paura, panico, non lo so.... Poi però quando Ginevra è tra le mie braccia, trovo finalmente l'equilibrio". In quanto a Giovanni...: "E' un ottimo papà e fa di tutto per tirarmi su...Mi dice che ho il seno più grosso e che lui ne è contento".