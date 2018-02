Francesca Cipriani, la tessera elettorale? Nell’armadio dell’intimo

Francesca Cipriani non si smentisce mai: prima di partire per l’Isola dei Famosi lascia il suo appartamento in uno stato a dir poco confusionario. A mostrare le immagini esclusive della casa della Cipriani è Domenica Live che con l’aiuto della mamma esplora i meandri della stanza di Francesca. C’è un po’ di tutto: scarpe con tacchi altissimi, vestiti paillettati e oltre 30 paia di slip. Ma la cosa più esilarante è scoprire dove la Cipriani conserva la tessera elettorale: come mostrano le immagini del servizio di Barbara D’Urso la showgirl nasconde il documento nell’armadio dell’intimo. La mamma di Francesca ridendo poi commenta: “Non glielo posso spostare nemmeno perché poi non riesce più a trovarla”.