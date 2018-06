Fran Drescher annuncia il possibile ritorno de "La Tata": "Al lavoro su un grande progetto"

Il 30 settembre compie 60 anni Fran Drescher, meglio nota in Italia come Francesca Cacace, la tata più amata della tv. Con pettinature eccentriche, mise stravaganti (tra stampe animalier e colori vivaci) e risate sguaiate è stata la protagonista de "La Tata", sitcom statunitense trasmessa per la prima volta nel 1993. Grazie al successo planetario durato 6 stagioni, Fran è stata consacrata nell'olimpo delle celebrità. Nella versione italiana della sitcom il suo personaggio è un'emigrata ciociara che bussa alla porta del produttore di Broadway in veste di aspirante estetista. Nell'originale americana invece si chiama Fran Fine e ha origini ebraiche proprio come l'attice che ha anche scritto la (quasi) autobiografica storia de "La Tata".

