Teen Choice Awards 2018, serata di festa con il trionfo di "Riverdale"

Serata di gala per la tv americana con i "Teen Choice Awards", i popolari premi assegnati con il voto del pubblico giovane. La serie più amata dai teenager è "Riverdale", mystery teen drama di "The CW" che ha ricevuto ben nove tavole da surf, il premio assegnato ai vincitori: tra queste quelle per miglior drama, miglior attore (Cole Sprouse), miglior attrice (Lili Reinhart) e star rivelazione (Vanessa Morgan). Sconfitti anche titoli di peso come "Empire" e "This Is Us". Due tavole per "Shadowhunters" e "The Flash", premiata "Friends" come serie del passato.