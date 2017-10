Sonia Lorenzini, red carpet a luci rosse per l ex tronista

Slip striminzito, un tattoo sulle parti intime, immortalato dai flash, e baci appassionati al fidanzato. Il red carpet di Venezia 74 si tinge nuovamente di rosso fuoco. Il siparietto hot "mutande a vista" sembra essere molto trendy alla Mostra del Cinema e Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, non ha voluto perdersi l'occasione. In abito lungo con ampio spacco frontale è bastato un passo e un soffio di vento per alzare la gonna e mettere in mostra la lingerie formato micro della bella mantovana. Che accompagnata dal fidanzato, l’aitante pallanuotista romano Emanuele Mauti, "trovato" proprio grazie a Maria De Filippi, si è anche lasciata andare a baci appassionati "alla Via col vento...".