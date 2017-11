Sofia Vergara, tutta nuda a 45 anni: "Non sono perfetta, ma va bene così"

Lo scorso luglio ha spento 45 candeline e adesso Sofia Vergara si è regalata una copertina senza veli da far girare la testa. La caliente colombiana di "Modern Family" si è spogliata di tutto per la copertina di "Women's Health" e ha commentato così la scelta di apparire completamente nuda: "Ecco una donna di 45 anni che è capace di mostrare il suo corpo. Non è più come prima, quando lo facevano solo le ragazze giovani. Ho 45 anni e, anche se volessi, a questo punto della vita non si può più essere perfette. Non è che odi questa cosa o che ne sia sconvolta, è solo la realtà dei fatti. Tutte cambiano e io lo sto vedendo sulla mia pelle".