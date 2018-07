Simone Coccia cena con Brooke-Katherine Kelly Lang: che "Beautiful" coppia!!!

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Dopo il Grande Fratello Simone Coccia Colaiuta non si ferma più. L'ex concorrente del reality ha postato degli scatti su Facebook in cui è a tavola nientemeno che con la bionda e bella Brooke di "Beautiful", ovvero l'attrice Katherine Kelly Lang. Niente paura però per la solidità della sua relazione con Stefania Pezzopane. Con loro, alla serata vip organizzata dal ristorante "La casetta nel parco" a l'Aquila, c'era anche la compagna dell'ex gieffino, l'onorevole Pd, che ha condiviso uno scatto... a tre.