Sarah Altobello, da "The Lady" al primo calendario bollente per il 2018

Bruno Oliviero firma il primo calendario hot per il 2018. Una tradizione ormai per il fotografo delle dive, che ha scelto anche stavolta la sua musa preferita: Sarah Altobello. Tra le protagoniste della web serie "The Lady" di Lory Del Santo, la splendida Sarah posa per l'obiettivo di Oliviero e mette in mostra, per 12 mesi, tutta la sua sensualità mediterranea. Occhi scuri, capelli marroni e misure da capogiro: 90-60-90 per forme voluttuose e curve sexy. Scatti d'autore che accendono tutti i sensi per tutte le stagioni.