Sanremo, Baglioni imita Mussolini: sui social è polemica

Claudio Baglioni imita Benito Mussolini, con un podio davanti, le mani sui fianchi e l'urlo "Italiani!" per lasciare la tribuna a Pippo Baudo, ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, e sul web si accende la polemica. Con ironia il cantautore si definisce "dittatore artistico", citando la definizione di una signora incontrata per strada, e tanto basta per scatenare commenti caustici relativi ad una presunta apologia del fascismo e della dittatura.