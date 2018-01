Pippo Baudo insignito del premio alla carriera

Premio alla carriera per Pippo Baudo. A consegnarglielo è stata l'università eCampus, nel giorno dell'inaugurazione della nuova sede milanese. "Una carriera tra le più longeve e versatili della storia non solo dello spettacolo, ma della cultura tutta del nostro Paese", così l'ateneo ha motivato il premio. "Questo riconoscimento, intenzionalmente attribuito a un grande artista e protagonista italiano a 59 anni dal suo esordio, rappresenta un augurio speciale che eCampus vuole fargli nel giorno della inaugurazione della nuova sede di Milano. Dare vita ad un nuovo centro di studio, di sapere e di cultura accompagnati da un vero e proprio simbolo dell’italianità è per noi motivo di grande orgoglio, oltre che di incoraggiamento per il futuro dei nostri giovani". Baudo dal canto suo sottolineato che "cinquantanove anni di carriera non sono facili da vivere ma anche oggi che sono qui ho l’emozione della prima volta, anche perché i premi servono a ricordarti che hai fatto qualcosa di buono. E poi ci sono ancora idee, progetti per il futuro, c’è il sogno".