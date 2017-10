Ultimi momenti di riposo in famiglia per Pier Silvio Berlusconi. Il settimanale "Chi" pubblica le immagini - che Tgcom24 anticipa in esclusiva - del vicepresidente Mediaset al mare con la compagna Silvia Toffanin e il figlio Lorenzo Mattia. Berlusconi appare in grande forma fisica prima dell'inizio di un autunno molto importante che vedrà la partenza dei programmi di punta di Mediaset.