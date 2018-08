Paola Di Benedetto e Federico Rossi, l amore vince sulle polemiche social

Abbracciati allo stadio, baci appassionati in piscina, risvegli in una casa sull'albero scelta come nido d'amore. La storia tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi del duo "Benji e Fede" procede a gonfie vele. La coppia è sempre più affiatata, nonostante i fan del cantante non abbiano accettato veramente la liaison, tanto che sui social spesso ricoprono di insulti l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Fede non smette però di difendere la sua ragazza e risponde per le rime agli haters: "Mi sembra assurdo dover leggere ancora commenti così irrispettosi e maleducati! Mi seguite per la musica e perché mi apprezzate come persona? Bene, se dovete seguirmi per commentarmi ogni foto che posto con la ragazza in maniera tutto altro che matura e irrispettosa per me potete smettere di farlo".