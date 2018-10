Pamela Anderson, stampelle e tutore alla gamba: l ex bagnina di Baywatch infortunata sul divano

Le stampelle e la gamba fasciata con tutore. Pamela Anderson ha postato uno scatto in cui siede sul divano... "infortunata". La bionda ex bagnina di Baywatch avrebbe avuto un piccolo incidente durante le prove di "Dancing with The Stars" francese, a cui sta partecipando. Poco prima la sexy Pam aveva condiviso un'altra foto da uno studio medico, sdraiata su un lettino: "Working hard" aveva scritto: "Lavorando duro" e poi aveva aggiunto: "Can't stop us": Non ci può fermare. L'ex Playmate non sembra intenzionata a mollare!