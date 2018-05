Pamela Anderson assistente speciale di un mago, mise sensuale alla tv tedesca

Pamela Anderson rimarrà nell'immaginario pubblico con il suo costume intero rosso nelle immagini di "Baywatch", ma anche in body nero e tacchi riesce benissimo a conquistare i suoi fan. L'ex bagnina appare sul palco come assistente speciale di un mago, l'illusionista Hans Klos che accompagna in tour per i suoi show. All'interno del programma della tv tedesca ZDF-Fernsehgarten lo show è stato ospite e la bella attrice, stretta in un body scuro, è stata protagonista sulla scena e dei trucchi del mago, sfoderando una mise sensuale.