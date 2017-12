Pamela Anderson, a 50 anni è ancora una... pin-up super sexy

Non smette di stupire e di sedurre... anche a 50 anni. Perché essere considerata un'icona sexy a Pamela Anderson piace moltissimo E lo dimostra ancora una volta in questi scatti in cui posa per il famoso fotografo britannico Rankin in lingerie hot in perfetto stile pin-up anni Sessanta. Si tratta di una capsule collection da lei stessa disegnata per Coco de Mer e lanciata sul mercato il 6 dicembre. Nell'arte delle seduzione la prominente ex bagnina di Baywatch è davvero una maestra.