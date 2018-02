Paddy Jones, la ballerina 83enne de Lo Stato Sociale conquista il pubblico a Sanremo

Ottantatré anni e non dimostrarli. E' Paddy Jones, compassata signora inglese, la ballerina acrobatica che ha accompagnato l'esibizione de Lo Stato Sociale. Sarah Patricia Jones, suo vero nome, è una ballerina di salsa, conosciuta per aver vinto il talent spagnolo Tú sí que vales con il suo partner Nico, nel 2009. Nel 2014, Paddy e Nico hanno partecipato a Britain's Got Talent. Attualmente è detentrice del Guinness dei Primati come ballerina più anziana di salsa acrobatica.