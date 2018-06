Nadia Toffa sorridente e con un turbante in testa sui social: "Che bello ridere e divertirsi tra amici..."

"Ieri serata divertente tra amici...". Nadia Toffa è tornata sui social per condividere uno scatto in cui appare con una sorta di turbante floreale in testa e sorridente: "Che bello ridere e divertirsi tra amici. Mamma mia. Era passato un po’ di tempo dall’ultima volta. Grazie a Bea di aver congelato questo attimo", scrive l'inviata de "Le Iene" mostrandosi in gran forma e con i primi capelli della ricrescita, dopo le cure effettuate, che le spuntano dalla fascia. Una foto che fa pensare che il peggio sia passato e che fa sperare in giorni migliori.